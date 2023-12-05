"На самом деле практически каждый современный двигатель имеет ресурс на несколько десятилетий, все зависит от интенсивности эксплуатации, своевременности обслуживания, а также качества комплектующих и расходников, которые меняются в процессе владения автомобиля.



Помимо этого, значительную роль играет конструкция мотора - бензиновые в ряде случаев более выносливы, чем дизельные. Наиболее надежными считаются модели Toyota и BMW, Mitsubishi и Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen с шестицилиндровыми двигателями, в которых отсутствуют лишние вибрации.



Например, Volkswagen Passat B7 в топовой версии оснащен атмосферным шестицилиндровым мотором объемом 3,6 литра и мощностью 300 л.с. Он по-прежнему является одним из наиболее востребованных автомобиле на вторичном рынке России. Шестицилиндровые двигатели устанавливались и на BMW третьей, пятой, шестой и седьмой серий", - отметил специалист.