На нейтральной передаче: российский авторынок прервал помесячный рост

Спрос на новые машины впервые за многие месяцы показал небольшое снижение, что во многом вызвано удорожанием автокредитов. Обратной стороной этой негативной тенденции стало возвращение предновогодних распродаж, которые в прошлом году не проводились.

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Равнодействующая сила

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Российский авторынок четвертый месяц подряд превышает 100-тысячную отметку, однако если ранее объем продаж от месяца к месяцу увеличивался, то в ноябре новых машин было реализовано меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Так, за ноябрь россияне приобрели 109,7 тыс. легковых автомобилей - это в 2,1 раза выше показателя годичной давности, однако на 2% меньше, чем в октябре, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. За 11 месяцев 2023 года продажи новых "легковушек" в нашей стране увеличились на 65% до 939,3 тыс. единиц.

Стоит отметить, что некоторое снижение спроса в прошлом месяце обусловлено, прежде всего, принятым в конце октября решением Центробанка о повышении ключевой ставки на 2 п.п. до 15%. Это естественным образом привело к удорожанию автокредитов, обеспечивающих в текущем году порядка 40% всех продаж новых автомобилей. В то же время негативный эффект отчасти нивелировали возобновление госпрограммы льготного автокредитования и начавшаяся стабилизация курса рубля.

"Объемы продаж в ноябре обусловлены и отложенным спросом, и общим восстановлением рынка. Укрепление курса национальной валюты дает тренд для роста продаж, однако повышенная ключевая ставка создает давление на объем выдачи автокредитов. Эти разнонаправленные векторы уравновешивают друг друга, поэтому в ноябре мы не наблюдали ни значительного роста, ни снижения рынка", - комментирует генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

В свою очередь, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич считает, что стабилизация курса рубля, наряду с возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, является положительным фактором, который способен повлиять на стоимость автомобилей. При этом временное прекращение выдачи льготных автокредитов до января 2024 года заметно не отразится на динамике спроса. Дилеры готовы предложить клиентам скидки до 20%, плюс различные программы поддержки и по трейд-ин остаются доступными.

Цены, назад!

Действительно, уже в ноябре ряд автопроизводителей, включая "Москвич", Haval, Changan и JAC, начали делать скидки на свои машины. А Chery и Omoda и вовсе снизили рекомендованные розничные цены на большинство моделей, что для российского авторынка является нечастым событием. В то же время у восьми марок, официально представленных в нашей стране, цены на автомобили в прошлом месяце выросли, причем среди них оказались отечественные Lada и УАЗ, гласят данные мониторинга сайта "Цена Авто".

"Массового снижения розничных цен на автомобили не ожидается, такой практики за последние годы на российском авторынке не было. Цены на китайские автомобили 2023 года сформировались в 2022 году. В тот момент курс юаня поднимался до 18-ти. Сейчас курс 12,37 рублей за юань. Подняв цены, производители не снижали их вслед за курсом. Однако возможность снижения конечной стоимости для покупателя реализуется за счет программ поддержки продаж. Клиенты могут получить выгоду до 600 тыс. рублей, в зависимости от инструмента, которым решат воспользоваться", - говорит Андрей Ольховский.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что скидка при продаже машины всегда рассчитывается индивидуально, так как ее размер зависит от разных факторов. Прежде всего, это ликвидность автомобиля, его стоимость, уровень спроса на него и выполнение плана по продажам.

"На самые востребованные модели на рынке, учитывая и популярные иномарки 2022 года выпуска, вряд ли удастся получить скидку, а вот на модели прошлых поколений, например, на дорейстайлинговую версию Chery Tiggo 4, - вполне возможно. При этом существенного снижения цен в сегменте новых автомобилей ждать не стоит, потому как логистические издержки дилеров и производителей регулярно растут с ужесточением санкций в отношении РФ и стран, готовых к партнерству с Россией, а увеличение утилизационного сбора негативно повлияло на ценообразование у автопроизводителей", - рассказал эксперт.

Китайский новый год

Стоит отметить, что из-за тотального дефицита автомобилей в прошлом году дилеры отменили традиционные предновогодние распродажи. Однако в этом году ситуация изменилась: с расширением предложения на российском авторынке обостряется конкуренция. С начала года автопроизводители из Поднебесной представили в нашей стране около 90 новых моделей, причем почти все они - это во многом похожие друг на друга (если не внешне, то по техническим характеристикам точно) кроссоверы под 3 млн рублей и выше, которые большинству россиян просто не по карману. Тем не менее, доля китайских марок на авторынке России в этом году стабильно превышает 50%. И если дальше особо расти она уже не будет, то ниже 50-процентной отметки вряд ли опустится, поскольку других машин в нашей стране пока не предвидится.

Как прогнозирует Андрей Терлюкевич, по итогам 2023 года количество проданных автомобилей превысит 1 миллион. Состояние российского рынка в уходящем году определяется появлением китайских брендов, занявших свободную нишу после ухода европейских производителей, и реализацией отложенного спроса.