Россиянам назвали наиболее опасные реагенты для кузова автомобиля

«Встречаются различные составы: абразивные (песок, гранитная или мраморная крошка), химические и комбинированные реагенты. Именно последние чаще всего используются в крупнейших мегаполисах. И именно химические и комбинированные смеси оказывают наиболее негативное воздействие на машины. В их состав, как правило, входит хлорид натрия (техническая соль) и дополнительные добавки (мелкие фракции щебня, мраморной крошки и др.). Наименее вредными для машины являются абразивные средства без добавления солей», — отметил эксперт.