Какой "Опель" купить: пять лучших вариантов под любые цели

Когда ищешь авто на вторичке, бренд Opel не сразу и не первым приходит на ум. А зря! В линейке этого немецкого производителя есть множество моделей под любой вкус, кошелек и потребности.

«Опель» – хорошая машина!

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С ходу выкидываем все старые анекдоты про «Опель». Корнями они уходят в 70-80 годы прошлого века, а век за окном давно не прошлый. Opel – автопроизводитель с сильными и слабыми моделями, со своими взлетами и провалами, которых у него не больше и не меньше, чем у европейских и азиатских производителей.

Если смотреть на линейку второй половины 2000-х и далее, то это приличные и вполне современные машины с хорошими моторами, реже – с хорошими трансмиссиями. Все они вполне конкурентны по оснащению.

Но главный плюс «Опеля» – разнообразный модельный ряд. Там нашлось место как вполне будничным седанам и универсалам, так и «горячим» хэтчбекам и даже кабриолетам. Модельный ряд Opel отвечает на более широкий круг вопросов, нежели аналогичные ряды у каких-нибудь Hyundai-KIA. На этом и построим наш рейтинг, но сначала разберем, как выбрать «Опель».

Как выбрать «Опель»

Автокод

С толщиномером и сканером наперевес. Но еще до того, как загнать машину на диагностику, надо узнать максимум о ее прошлом. Сделать это за пару минут поможет «Автокод». Он покажет, куда и как часто машину били, сколько неоплаченных штрафов «висит» на продавце и что еще владелец хочет скрыть от вас, например, залог в банке, запреты на регистрацию в ГИБДД и т. д.

Покажем на примере. Через агрегатор автомобильных объявлений «Автокод Поиск» нашелся такой красавец.

Автокод

Вбиваем госномер и через пару минут получаем отчет.

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Подноготная у авто неприглядная.

Во-первых, минимум трижды корректировался пробег.

Автокод

Во-вторых, было как минимум два ДТП. Оба раза – наезд на стоящее ТС задним ходом. Столкновения, очевидно, были на небольшой скорости: кузовное железо в обоих случаях пострадало незначительно.

Автокод

И третье – 12 записей от перепродаж! Большое количество владельцев может говорить о проблемном характере автомобиля (каждый новый собственник от него поскорее избавлялся).

Автокод

В общем, со всех сторон подозрительно – лучше поискать что-то еще и необязательно «Опель Астра». Благо, вопрос, какой Опель купить, имеет больше одного ответа. Что думают об «Опель Астра» владельцы, смотрите по ссылке.

Если же проверка не покажет проблем, договаривайтесь о встрече и тщательно осматривайте автомобиль.

Какой «Опель» лучше купить б/у

Список лучших «Опелей», как я уже сказал выше, построен под потребности покупателя.

Если погорячее – Opel Astra OPC

Моторы и коробки: бензин, 280 сил, МКПП

Автокод

«Заряженные» версии гражданских машин – то, чем Opel славился отдельно. Они раздували и прокачивали даже насквозь семейный минивэн «Опель Зафира», что уж говорить про машины размером меньше, которые так и просятся на переделку.

Сравнительно широко на вторичке представлена «Опель Астра ОПС» в последнем для нас кузове – J. Дальше Opel из России ушел, но «джейку» пока еще можно найти в не сильно уставшем состоянии.

У Astra OPC безумный 280-сильный мотор, брутальная адаптивная подвеска, классическая «ручка» в качестве трансмиссии и всего 6 секунд до первой сотни на спидометре. Прибавьте к этому глубокие спортивные «ковши» и нестареющий агрессивный дизайн – получите идеальную «гонку» на каждый день.

Если для семьи – Opel Meriva

Моторы и коробки: бензин/дизель, 95-140 сил, МКПП/АКПП

Автокод

Первое поколение «Опель Мерива» было недоразумением. Главное, что портило тот компактвэн, – совершенно неумный «робот», который достался вместо приличной трансмиссии. Он требовал к себе слишком много ухода, не давая ничего взамен. Езда с такой коробкой была сущим мучением из-за рывков, тычков, дерганья.

В следующем поколении Opel исправил это недоразумение, и получился прекрасный во всех смыслах семейный автомобиль:

практичный;с распашными дверьми хитрой конструкции, которые делают высадку-посадку невероятно удобной.тихий и хорошо оснащенный – есть все современные системы развлечения и безопасности.

Последнее для семейной машины – приоритет.

Если быстро перевезти холодильник – Opel Insignia Sports Tourer

Моторы и коробки: бензин/дизель, 120-325 сил, МКПП/АКПП

Автокод

Универсалы на российском рынке и без того редкость, а полноприводные дизельные встречаются и того реже. Семейство Insignia закрывает эту брешь.

У Opel Insignia Sports Tourer практичный багажник (540-1530 л), с которым можно забыть о переплате за доставку из строймаркета, а также просторный салон – все-таки D-класс перед нами, машина априори просторная и приветливая к пассажирам.

OPC-версия, кстати, тоже есть:

325 сил;полный привод;0-100 за 6,3 секунды.

Звучит как самый лучший «Опель» вообще! Да и не только Opel! Машины подобного формата делают считанные производители (BMW, Audi), и ценник там будет далеко не опелевский.

На случай важных переговоров – Opel Zafira Life

Моторы и коробки: дизель, 120-177 сил, МКПП/АКПП

Автокод

И все же лучшие автомобили «Опель» – это компакт-, мини- и максивэны. Даже если это Opel новой эры – уже после переезда из-под крыла концерна GM под крыло концерна PSA (ныне – Stellantis) с неизбежным переездом на новую агрегатную базу.

Так и здесь.

Как и многие вэны в сегменте, этот вэн многолик:

Он может быть оборудован под дальние путешествия и служить домом на колесах.А может быть выездным штабом для бизнес-переговоров. Как минимум в роли бизнес-джета его можно использовать.

Говорить на ходу, наверное, неудобно, а вот отправлять в аэропорт за встречей дорогого и статусного гостя можно и такое респектабельное авто. Отделка нестыдная, дизайн современный – такое в бизнес-классе только приветствуется!

Когда не хватает на Hyundai Creta – Opel Mokka

Моторы и коробки: бензин/дизель, 110-150 сил, МКПП/АКПП

Автокод

«Хендай Крета» – машина хорошая и в народе любимая, оттого на вторичке неприлично дорогая в любой своей ипостаси.

Если искать альтернативу в том же размере и не за 2 млн рублей, то на ум приходит «Опель Мокка»:

смысл тот же, что у Creta;размер такой же;отделка даже побогаче;стоит 1,1-1,5 млн рублей.