Эксперты рассказали, какой антифриз вреден для мотора

— Первые же замеры показали: полный провал! Неудивительно, что такая жидкость стала замерзать при –21 °С, а кипеть уже при +92 °С! Такая температура кипения говорит о наличии в составе дешевых спиртов – вероятно, горючего метанола, – что в охлаждающих жидкостях недопустимо.



Водородный показатель – ниже нормы, плотность не соответствует стандарту, среди присадок обнаружены бор, железо и фосфаты.



В десятки раз больше хлоридов, как будто в канистру добавили горсть поваренной соли, а соль, как известно – убийца системы охлаждения. Тест на коррозию жидкость провалила при контакте со всеми металлами, причем с многократным превышением допусков. Использовать такую жидкость в качестве охлаждающей никак нельзя – даже опасно!