Эксперт рассказал об уборке московских парковочных зон от снега
Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура на фоне прошедших в Москве обильных снегопадов рассказал об уборке снега с территорий парковочных зон, а также дал совет столичным автомобилистам.
Снег на придомовой территории у нас в основном убирает ГБУ "Жилищник", иногда управляющая компания, если придомовая территория входит в состав общего имущества. И существует регламент, утвержденный Департаментом ЖКХ Москвы, где прописаны сроки уборки снега. Они зависят от того, насколько обильный был снегопад. Уборка начинается, когда выпадает более 2 см снега. То же самое касается улиц и тротуаров. Если снегопад интенсивный, то уборка идет в цикличном варианте.Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ
При уборке придомовой территории основное внимание уделяется очистке механизированным способом проездов и свободных парковочных мест, отметил Степура.
"Участки между припаркованными автомобилями чистят в последнюю очередь, потому что фактически это ручная уборка", — подчеркнул он.
На улицах и тротуарах в столице снег убирают те структуры, к которым они относятся, отметил специалист.
"Это может быть "Автодор", ГБУ "Жилищник" или еще кто-то - тот, кто занимается конкретной дорогой. Их основная задача при уборке - это очистка проезжей части, а дальше происходит ручная или механизированная уборка зон возле пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и так далее. То есть в первую очередь очищают места с высокой интенсивностью движения пешеходов. Параллельно с этим идет прочистка тротуаров для прохода - снег собирают в снежные валы. Первые операции по уборке должны проходить в течение 4-х часов после окончания снегопада", — отметил эксперт.
Вместе с тем Степура рекомендовал автомобилистам, у которых пока нет собственной лопаты для уборки снега, обзавестись этим инвентарем для расчистки машин во время и после интенсивных снегопадов.
"Во время интенсивных снегопадов вполне можно и самостоятельно почистить автомобиль, а также помочь другим с уборкой снега. Ничего зазорного в этом не вижу. При необходимости я сам что-нибудь где-нибудь почищу в своем дворе", — сказал он.
Эксперт также ответил на вопрос о том, куда можно пожаловаться на некачественную уборку снега или ее отсутствие.
"Если снегопад еще идет, или, например, закончился только час назад, то коммунальщики и не должны были успеть все почистить, поскольку регламентное время еще не вышло. Но если, к примеру, спустя обозначенное время вы видите неочищенный пешеходный переход или зону возле остановки общественного транспорта, тогда есть смысл жаловаться, например, в Объединение административно-технических инспекций. Но опять же - в этом есть смысл, только если вышли все регламентные сроки", — заявил специалист.
В ЦОДД Москвы ранее назвали шесть правил езды в снегопад.