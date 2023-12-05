"Если снегопад еще идет, или, например, закончился только час назад, то коммунальщики и не должны были успеть все почистить, поскольку регламентное время еще не вышло. Но если, к примеру, спустя обозначенное время вы видите неочищенный пешеходный переход или зону возле остановки общественного транспорта, тогда есть смысл жаловаться, например, в Объединение административно-технических инспекций. Но опять же - в этом есть смысл, только если вышли все регламентные сроки", — заявил специалист.