Люди покупают не машину, а ее историю: в Москве прошла встреча перекупов и подборщиков

Второго декабря в Москве прошла очередная и последняя в 2023 году встреча перекупов и подборщиков. Мероприятие проводилось Союзом профессионалов авторынка (СПА).

Люди покупают не машину, а ее историю: в Москве прошла встреча перекупов и подборщиков
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В первой части встречи профессионалы авторынка обсуждали следующие темы:
  • тенденции автомобильного рынка;
  • источники поиска ликвидных авто и клиентов.

Также участники встречи сравнивали агрегаторы объявлений и делились лайфхаками для бизнеса.

Вторым блоком мероприятия был мастер-класс. В нем приняли участие 80% присутствующих. На мастер-классе участники обсуждали:
  • процессы поиска и проверки машин;
  • регионы поиска и покупки авто;
  • возможности выгодной реализации автомобилей в разных городах России.

Руководитель СПА, перекуп и автоподборщик с опытом более 19 лет Вадим Адиев подвел итоги состоявшейся встречи. По его словам, все участники мероприятия были заинтересованы в изучении авторынка.

– Было много вопросов на разные темы. Мы сделали кучу выводов и пришли к мнению, что сейчас люди покупают не автомобиль, а историю машины. Удалось даже позвонить нескольким продавцам авто и выбить скидку. На этой встрече появилось больше понимания нюансов авторынка. Я уверен, что теперь перекупы и подборщики готовы к новому году. Они будут работать эффективнее и продавать качественные машины, – прокомментировал эксперт.

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