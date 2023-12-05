Люди покупают не машину, а ее историю: в Москве прошла встреча перекупов и подборщиков
Второго декабря в Москве прошла очередная и последняя в 2023 году встреча перекупов и подборщиков. Мероприятие проводилось Союзом профессионалов авторынка (СПА).
- тенденции автомобильного рынка;
- источники поиска ликвидных авто и клиентов.
Также участники встречи сравнивали агрегаторы объявлений и делились лайфхаками для бизнеса.
- процессы поиска и проверки машин;
- регионы поиска и покупки авто;
- возможности выгодной реализации автомобилей в разных городах России.
Руководитель СПА, перекуп и автоподборщик с опытом более 19 лет Вадим Адиев подвел итоги состоявшейся встречи. По его словам, все участники мероприятия были заинтересованы в изучении авторынка.
– Было много вопросов на разные темы. Мы сделали кучу выводов и пришли к мнению, что сейчас люди покупают не автомобиль, а историю машины. Удалось даже позвонить нескольким продавцам авто и выбить скидку. На этой встрече появилось больше понимания нюансов авторынка. Я уверен, что теперь перекупы и подборщики готовы к новому году. Они будут работать эффективнее и продавать качественные машины, – прокомментировал эксперт.