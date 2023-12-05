Люди покупают не машину, а ее историю: в Москве прошла встреча перекупов и подборщиков

– Было много вопросов на разные темы. Мы сделали кучу выводов и пришли к мнению, что сейчас люди покупают не автомобиль, а историю машины. Удалось даже позвонить нескольким продавцам авто и выбить скидку. На этой встрече появилось больше понимания нюансов авторынка. Я уверен, что теперь перекупы и подборщики готовы к новому году. Они будут работать эффективнее и продавать качественные машины, – прокомментировал эксперт.