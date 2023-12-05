АвтоВАЗ запустил программу компенсации ставки по кредитам на покупку Lada Vesta

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что компания запустила программу компенсации процентной ставки по кредитам на покупку автомобилей Lada Vesta, выделила на нее порядка 600 миллионов рублей.

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По словам топ-менеджера, кредит на автомобиль по льготным условиям можно оформить в принадлежащем компании "Авто Финанс банке". Этой мерой АвтоВАЗ намерен поддержать спрос на фоне высокой ключевой ставки ЦБ в 15% годовых.

Как уточняет агентство "Прайм", речь идет именно о модели Lada Vesta, а условия программы таковы: ставка по кредиту от 7,9% годовых со страхованием жизни и от 9,9% без страхования.

Lada Vesta NG в кузове седан стоит от 1 239 900 рублей, седан в версии Cross - от 1 733 900 рублей, универсал - от 1 329 900 рублей, "вседорожный" универсал - от 1 511 900 рублей. Также недавно линейка модификаций пополнилась исполнением Sportline (от 2 175 900 рублей).