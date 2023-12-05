АвтоВАЗ запустил программу компенсации ставки по кредитам на покупку Lada Vesta

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что компания запустила программу компенсации процентной ставки по кредитам на покупку автомобилей Lada Vesta, выделила на нее порядка 600 миллионов рублей.

АвтоВАЗ запустил программу компенсации ставки по кредитам на покупку Lada Vesta
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По словам топ-менеджера, кредит на автомобиль по льготным условиям можно оформить в принадлежащем компании "Авто Финанс банке". Этой мерой АвтоВАЗ намерен поддержать спрос на фоне высокой ключевой ставки ЦБ в 15% годовых.

Как уточняет агентство "Прайм", речь идет именно о модели Lada Vesta, а условия программы таковы: ставка по кредиту от 7,9% годовых со страхованием жизни и от 9,9% без страхования.

Lada Vesta NG в кузове седан стоит от 1 239 900 рублей, седан в версии Cross - от 1 733 900 рублей, универсал - от 1 329 900 рублей, "вседорожный" универсал - от 1 511 900 рублей. Также недавно линейка модификаций пополнилась исполнением Sportline (от 2 175 900 рублей).

В следующем году должна дебютировать Lada Vesta Sport и стартовать производство Lada Aura, которую активно планируют закупать для госслужащих.