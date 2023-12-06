На АвтоВАЗ похвалились роботизацией на заводах

Автоматизацию на заводе Lada сравнили с лучшими японскими предприятиями. Такое сравнение привел глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Он рассказал, что уровень роботизации и автоматизации на ряде производств, в частности, на сварочной линии Granta, составляет 82 процента. По словам Соколова, уровень роботизации на лучших заводах Японии «в свое время был процентов 90».

«Такой уровень производительности труда непосредственно в самом АвтоВАЗе», — добавил глава компании.

В разговоре с РИА «Новости» Соколов заявил, что в 2023 году с конвейера тольяттинского завода сойдут 200 тысяч экземпляров Lada Granta. Учитывая, что общий годовой план предусматривает выпуск около 400 тысяч машин, то получается, что примерно каждый второй собранный на АвтоВАЗе автомобиль — это Гранта. Глава АвтоВАЗа подчеркнул, что «сегодня линии работают с высочайшей производительностью».

Помимо завода в Тольятти, АвтоВАЗ управляет бывшей производственной площадкой Nissan в Санкт-Петербурге — там пока собирают только одну модель, кроссовер Lada X-Cross 5, он же китайский FAW Bestune T77. Выпуск начался еще в июне, но в продажу автомобиль до сих пор не поступил. Кроме петербургского предприятия у АвтоВАЗа есть и «Lada Ижевск» — туда в настоящее время переносят производство Largus и там же планируется собирать его электрическую версию e-Largus.