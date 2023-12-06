Катафалк как искусство: Mercedes-Benz CLS от Bimme Special Cars

Итальянская компания Biemme превращает автомобили класса люкс в не менее роскошные катафалки. Ведь если у вас на счету десятки миллионов евро, вы не поедете в могилу на фургоне.

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Biemme взяли за основу последний Mercedes-Benz CLS, производство которого закончилось в августе этого года и переоборудовали его в шикарный катафалк.

Он сохранил две пары дверей и два ряда сидений. Но вместо багажника у него просторный отсек для гроба с усопшим. Он отделён от салона и просматривается со всех сторон за счёт больших окон.

За счет увеличения веса и увеличения длины силовой каркас кузова пришлось усиливать. Интересно, что даже после переделки в катафалк CLS сохранил запасное колесо.

И всё же катафалк на базе Mercedes-Benz CLS — не самое роскошное, что мы видели за последнее время. Недавно мы рассказывали про катафалк, созданный на базе Rolls-Royce Ghost той же компанией Bimme Special Cars.