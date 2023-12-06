Внедорожная версия Porsche 911 установила новый мировой рекорд в подъеме на высоту — до отметки в 6734 метра над уровнем моря. Как сообщает Motor1, на автомобиле устроили заезд по западному склону действующего вулкана Охос-дель-Саладо в Чили.

Для испытания Porsche построила два специальных прототипа. За основу взяли серийные купе Porsche 911 Carrera 4S, которые серьезно доработали. Основное нововведение — установка колесных понижающих редукторов, а также соответствующая переделка подвески. В результате дорожный просвет удалось увеличить до 350 мм.

Автомобилю дополнительно усилили днище — защиту выполнили из легкого и прочного арамидного волокна. Более внедорожный вид модификаций придают внедорожные шины и специальный обвес кузова, а также багажник на крыше. На случай проблем спереди у авто установили лебедку. Двигатель особым дообработкам не подвергали — это стандартный «оппозитник» объемом 3,0 литра с двумя турбокомпрессорами. Осталась и стандартная семиступенчатая коробка передач. Отметим, что для восхождения Porsche заправили не обычным бензином, а синтетическим топливом eFuels, которое с прошлого года производят в Чили.