Автоэксперт объяснил причины увеличение сроков ремонта по ОСАГО

Автоэксперт Залиев назвал вынужденной мерой увеличение сроков ремонта по ОСАГО
Увеличение сроков ремонта по ОСАГО является вынужденной мерой со стороны страховых компаний. Об этом «Известиям» сообщил основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг» Саид Залиев. По его словам, за счет расширения сроков они пытаются минимизировать свои риски.
«Однако с уверенностью можно сказать, что инициатива не найдет отклика у потребителей — как юридических лиц, так и физических. Более чем 70% тех, кто использует автомобиль, он нужен на постоянной основе, и его отсутствие «плюс 15 дней» ощутимо», — пояснил Залиев.
Кроме того, по словам эксперта, срок ремонта по ОСАГО полностью зависит от автомобиля. Если это европейская машина, то сроки ремонта более продолжительные.
В мае 2023 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов завершил работу над законопроектом, увеличивающим сроки ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Нововведение связано в том числе с проблемой отсутствия запчастей и разрывами технологических цепочек.
По данным Кутепова, после 24 февраля 2022 года осуществляющие ремонт автомобиля структуры столкнулись с проблемой отсутствия необходимых деталей. По существующим на сегодняшний день нормам в России, если ремонт авто длится более 30 дней, то начисляются штрафные санкции.