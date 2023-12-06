Юрисконсульт рассказала, как оспорить штраф ГИБДД

«Если срок пропустили по уважительной причине, например болезнь, командировка, переезд в другое место жительства, то жалобу можно подать по месту совершения правонарушения или по месту проживания (суд потом сам перенаправит, куда нужно). Ждешь, когда вызовут в суд, и защищаешь свои права всеми законными способами, включая свидетелей, документы, аудио, видео, экспертизу», — отметила Малиновская.