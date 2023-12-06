Автоэксперт рассказал, чем вреден дистанционный запуск двигателя

"Во-первых, при дистанционном прогреве нет контроля за автомобилем. Нередко в зимнее время возникают утечки технической жидкости. Особенно характерна проблема для автомобилей с приличным пробегом и неустраненными дефектами. Например, причиной утечки могут быть повреждения привода вспомогательных агрегатов. Если машина продолжает работать в моменте, когда случилась утечка, это может привести к серьезному повреждению и дорогостоящему ремонту.



Избежать такой неконтролируемой ситуации можно в случае использования современной сигнализация с GSM модулем, где, как правило, есть защита. Автовладельцу будет отправлен сигнал при перегреве или потере зарядки. Без GSM модуля владелец машины не узнает о проблеме.



Во-вторых, в холодное время года из-за автозапуска случаются проблемы с выхлопной системой. Если автомобиль припаркован под уклоном, так, что задняя ось находится выше передней оси, например, на сугробе, то это может привести к перемерзанию выхлопной системы. Из-за многочисленных запусков в системе образуется конденсат, а поскольку машина не двигается, он попросту перемерзает. Чтобы этого не произошло, необходимо парковаться только на ровной поверхности или так, что бы задняя ось была ниже передней.



Но самое главное - нужно, по возможности, выходить к автомобилю и проводить визуальный осмотр, контролировать состояние по приборам, а также периодически добавлять оборотов, чтобы удалить конденсат.



Кроме того, немаловажный момент - при кратковременных запусках при отрицательных температурах АКБ полностью не заряжается. Если не совершать при этом поездок на приличные расстояние, то в итоге это приведёт к полному разряду АКБ и невозможности запуска.



Если автомобиль не будет эксплуатироваться длительный период (более одной недели), то я рекомендую не мучить машину и выключать автопрогрев. Особенно это касается ситуаций, когда улетаешь в отпуск, уезжаешь в длительную командировку, то есть вообще отсутствует возможность контролировать автомобиль. Так вы сэкономите топливо, а также ресурс агрегатов и жидкостей не будет вырабатываться", - отметил специалист.