Зимой россияне чаще всего приобретали автомобили марки Kia

Эксперты сервиса "СберАвто" выяснили, что зимой 2023 года россияне чаще всего приобретали машины марки Kia, а летом - Lada. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

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В холодное время года также в нашей стране покупали Toyota, Hyundai, Volkswagen, чуть меньше - Lada, Nissan, BMW, Ford, Mercedes-Benz и Skoda. При этом летом на первое место по востребованности впервые вышла марка Lada с долей в 10%, отодвинув Kia на второе место, а Toyota - на третье. Осенью отечественная марка лишь закрепила свое первенство.

Накануне стало известно, что российский авторынок четвертый месяц подряд превышает 100-тысячную отметку, однако если ранее объем продаж от месяца к месяцу увеличивался, то в ноябре новых машин было реализовано меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Так, за ноябрь россияне приобрели 109,7 тысяч легковых автомобилей - это в 2,1 раза выше показателя годичной давности, однако на 2% меньше, чем в октябре.

Лидером ноябрьского списка бестселлеров стало семейство Lada Granta. Было продано 16,2 тысячи автомобилей. На втором месте расположился Haval Jolion, выбор на котором остановили 7,2 тысячи россиян. Третью строчку заняла Lada Vesta NG, автомобили семейства приобрели 6,5 тысяч клиентов.