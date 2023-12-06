Эксперт объяснил, в чем опасность применения бензина не по сезону

Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал о том, в чем опасность применения бензина не по сезону.

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Некоторые запасливые автовладельцы покупают топливо впрок на несколько месяцев вперед и оставляют канистры в гараже. Однако в холодную погоду нужно использовать специальные сорта бензина, иначе с автомобилем могут быть проблемы.

Дизельное топливо бывает летним, зимним и арктическим: разница в кристаллизации парафинов. У бензина тоже есть свои особенности помимо октанового числа и экологического класса. В октябре на АЗС перестают продавать летний бензин вплоть до апреля.

Ключевая разница между сезонными видами топлива в давлении насыщенных паров бензина (ДНП). Если этот показатель будет избыточным, то бензин будет сгорать раньше времени, если недостаточным - не воспламенится вообще.

Применение зимнего топлива летом чревато образованием паровых пробок - это особенно неприятно для старых моделей с карбюраторными моторами, отмечает специалист.