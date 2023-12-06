В России стартовали продажи седана Venucia D60 Plus от Nissan и Dongfeng

Компания Ixen Motors объявила о выходе на рынок России крупного седана Venucia D60 Plus. Он доступен к заказу в четырёх комплектациях в ценовом диапазоне 2 540 000 - 2 960 000 рублей.

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Его максимальная комплектация оснащается пакетом систем активной безопасности, легкосплавными дисками R17, крупным 10-дюймовым экраном. В движение автомобиль приводит связка 1,6-литрового атмосферного мотора HR16 разработки Nissan в связке с вариатором. Venucia D60 Plus производят на заводе Zhengzhou Nissan на территории Китая. С помощью марки Venucia компания Nissan возвращается на рынок России.

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Venucia D60 Plus разрабатывался совместными усилиями специалистов из компаний Dongfeng и Nissan. Основой для этого седана стал всемирно-известный Nissan Sentra. Более того, сама марка Venucia - совместный проект Китая и Японии, ведь она принадлежит компаниям Dongfeng и Nissan, а производство автомобилей марки настроено на фабрике Zhengzhou Nissan.

Точные габариты Venucia D60 Plus составляют 4761 х 1803 х 1487 мм при колесной базе 2701 мм. Это - седан D-класса, особенностью которого выступает просторный салон.

Интерьер Venucia D60 Plus представлен крупным 10-дюймовым сенсорным экраном с быстрым откликом. Монитор дополнен комбинированной приборной панелью с двумя аналоговыми колодцами приборов и цифровым экраном. Рулевое колесо D60 Plus представлено спортивной D-образной формой.

В движение седан приводит атмосферный 1,6-литровый двигатель мощностью 122 л.с. и крутящим моментом 155 Нм. Это - бензиновый мотор HR16, модификации которого устанавливались на автомобили Nissan Juke и Nissan Qashqai. Он оснащается технологией двойного впрыска топлива и двойной системой управления фазами газораспределения. В паре с ДВС сочетается вариатор. Расход топлива Venucia D60 Plus составляет 6,18 л/100 км. В паре с этим двигателем сочетается адаптивный вариатор Xtronic разработки Nissan.

Venucia D60 Plus доступен к заказу в четырёх комплектациях: Standard, Comfort, Elite, Luxury.

Базовая модификация седана оснащается вариатором Xtronic от компании Nissan. У неё легкосплавные колёсные диски с шинами 195/60 R16. На передней и задней осях Venucia D60 Plus Standard установлены дисковые тормоза, а оптика - светодиодная. В салоне седана предусмотрены ЖК-приборная панель высокой чёткости, два динамика, FM-радио, один USB-порт для зарядки, шестипозиционная регулировка сиденья водителя, электростеклоподъёмники с защитой от защемления, фильтром PM2.5, подсветкой первого и второго рядов и розеткой 12В. Кузов D60 Plus выполнен по технологии UHSS и обладает высокой жёсткостью на кручение. Начальная комплектация оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой активных ассистентов безопасности ESP, EBD, ESC и так далее. Стоимость такой версии составляет 2 540 000 рублей.

Venucia D60 Plus Comfort оснащается колёсными дисками того же диаметра. В салоне этой комплектации появляется 8-дюймовый сенсорный экран HD-качества, электрический кондиционер и система беспроводного соединения с телефоном Bluetooth. Стоимость данной модификации составляет 2 720 000 рублей.

Комплектацию Venucia D60 Plus Elite можно узнать по светодиодным дневных ходовым огням в форме крыльев. В салоне крупного седана расположены четыре динамика, многофункциональное рулевое колесо, панорамный люк с электроприводом, воздуховоды для заднего ряда сидений, освещение багажного отсека. Данная комплектация оснащается дополнительными боковыми подушками безопасности, камерой заднего вида с динамическими линиями и круиз-контролем. Рекомендуемая розничная цена Venucia D60 Plus Elite составляет 2 850 000 рублей.

Максимальное исполнение Venucia D60 Plus Luxury может похвастать легкосплавными дисками с шинами 205/50 R17. Диагональ центрального экрана была увеличена до 10 дюймов, а приборная панель представлена 5-дюймовым цветным экраном. Многофункциональное рулевое колесо обито натуральной кожей.