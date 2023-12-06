Эксперт назвал пять серьезных поломок непрогретого автомобиля

В холодную погоду в непрогретом автомобиле могут сломаться мотор, коробка передач и другие агрегаты. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин.

В первую очередь в холодную погоду может выйти из строя мотор. Поршни прогреваются неравномерно и если резко нажать на газ, они могут разрушиться из-за перепадов температуры.

Также может поломаться коробка передач. Она нагревается только при движении. Промёрзшие детали плохо стыкуются между собой, поэтому трогаться с места нужно плавно, давая им возможность притереться.

Если вы не сменили масло на зимнее, в сильные морозы стартер не сможет провернуть коленный вал. Пойдёт сильный ток, в результате чего он может выйти из строя.

Обогревая салон автомобиля, поток воздуха сначала лучше направить на лобовое стекло, а затем прогреть салон. Если сделать всё наоборот, оно может лопнуть.