BMW i5 2024 модельного года сразилась с BMW 530i. Кто победил?

Во время фестиваля BMW USA Test Fest, представители BMWblog воспользовались возможностью оценить характеристики 2024 BMW i5 eDrive40 в сравнении с абсолютно новым BMW 530i.

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Оба автомобиля с задним приводом, они отличаются совершенно разными трансмиссиями. i5 eDrive40 предлагает электрическую энергию мощностью 335 лошадиных сил и возможность выбора заднего или полного привода, в то время как 530i оснащен 2,0-литровым турбированным 4-цилиндровым двигателем с легкой гибридной системой и также возможностью выбора заднего или полного привода.

Мощность 530i составляет 255 лошадиных сил, а крутящий момент у обоих одинаковый: 400 Нм. i5 набирает разгон от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды, в то время как 530i достигает скорости 100 км/ч за 5,9 секунды. Но у i5 eDrive40 есть существенный недостаток веса – почти 2258 кг против 1814 кг у 530i. Сможет ли дополнительная мощность компенсировать лишний вес? Это и выясняли представители BMWblog. Стоимость BMW i5 eDrive40 2024 года начинается от 67 795 долларов, а 530i RWD - от 58 895 долларов.

Помимо различий в трансмиссии, эти два бизнес-седана с идентичными характеристиками. Оба автомобиля построены на гибкой архитектуре CLAR и придерживаются одного и того же языка дизайна. С расстояния отличить бензиновый и электрический варианты может быть непросто, поскольку у них не заметные различия.