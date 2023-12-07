Тюнингованный BMW F82 M4 в желтом цвете с новыми колесами от HRE

BMW F82 M4 уже на пути к тому, чтобы стать классикой. Красивое купе обладает достаточной мощностью, точностью и производительностью с завода, но, когда энтузиасты берутся за дело, результат поражает всех. Тюнингованый BMW M4, оснащенный колесными дисками HRE 528 цвета Satin Silver с полированным прозрачным покрытием FMR-X. Потрясающий купе оснащен набором технических и эстетических улучшений, которые обеспечивают М4 статус выдающегося в сфере высокопроизводительных автомобилей.

© rubmw.ru

Выбор колес может существенно повлиять на общую эстетику и производительность автомобиля. В данном случае BMW M4 оснащен колесами HRE 528, известными своей легкой конструкцией и потрясающим дизайном. Сатинированное серебро с полированным прозрачным покрытием FMR-X не только улучшает внешний вид автомобиля, но и придает ему изысканность.

rubmw.ru

Колесные диски не просто дополняют агрессивный облик M4, они поднимают его на новый уровень утонченности. В салоне BMW M4 продуманный интерьер с ковшеобразными сиденьями Recaro, которые не только визуально привлекательны, но и обеспечивают непревзойденную поддержку, гарантируя водителю надежность во время динамичного вождения. Бренд Recaro является синонимом гоночного наследия и эргономичного дизайна, поэтому они идеально подходят для M4, ориентированного на производительность.

rubmw.ru

Под капотом центральное место занимает воздухозаборник GruppeM – эта система оптимизирует поток воздуха, поступающего к двигателю, и позволяет увеличить мощность и крутящий момент. Характерный звук, издаваемый воздухозаборником GruppeM, добавляет звуковые эффекты к ощущениям от вождения, подчеркивая расширенные возможности M4. В салоне BMW M4 эксклюзивная отделка из углеродного волокна с надписью «///M Owners Club Indonesia».

rubmw.ru

Детали интерьера, выпущены ограниченным тиражом, демонстрирует приверженность мастерству и эксклюзивности. Отделка из углеродного волокна не только привносит в интерьер нотки автоспорта, но и снижает вес, способствуя повышению общей производительности автомобиля. Экстерьер M4 дополнен передней губой из углеродного волокна и воздушными завесами. Эти аэродинамические элементы подчеркивают внешнюю привлекательность автомобиля, улучшают устойчивость на высокой скорости и прижимную силу.