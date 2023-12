Электрический Lotus Eletre S — от Лотуса лишь название?

Развиваемый широченными шинами P Zero Elect (есть опция в виде ещё более спортивной модификации P Zero Corsa Elect) держачище таков, что заставляет пересмотреть свои ожидания от кроссовера массой больше 2,5 тонн, пусть даже с приставкой «супер». А именно — поверить в слегка альтернативную физику. Сделать это помогает полное отсутствие кренов, предсказуемый нейтральный баланс поворачиваемости и точнейший, наполненный обратной связью руль. Благодаря всему этому при желании на Eletre даже по извилистой дороге можно мчать c проворностью лёгкого родстера. Разве это не те ощущения, которых ожидаешь от Lotus?