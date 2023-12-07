Восемь гаджетов, которые помогут пережить зиму автомобилистам

Зимой - непросто: перепады температур, снег и дождь (а то и снегодождь!), наледь не дадут автомобилисту ни минуты покоя. "Российская газета" вместе с "Авито" выбрала восемь гаджетов, которые помогут пережить эти минуты с минимальными потерями.

© Российская газета

Зима для всех механизмов губительна. Холодные пуски двигателя не продляют ему жизнь, видимость в и без того короткий световой день минимальна, повышенной нагрузке подвержена и бортовая электрика. С оглядкой на такие вводные нелишне заранее положить в багажник вот такие приспособления и баллончики.

Видео дня

Пускозарядное устройство

Пауэрбанк на максималках. Не только зарядит смартфон или ноутбук, но и поможет оживить севший на морозе аккумулятор. Главное, чтобы емкость была не меньше 8 000 - 12 000 мАч. Чем больше емкость аккумулятора и пусковой ток устройства, тем больше вероятность успешного запуска двигателя при низких температурах или после длительного простоя.

Также встречаются пускозарядные устройства с дополнительными функциями вроде фонарика - не бесполезное приспособление в условиях короткого светового дня. Еще бывают пауэрбанки со встроенным насосом - гаджет, уместный в любом сезоне, ведь колеса "спускают" не только зимой.

По данным "Авито", продажи таких "реаниматоров" с приходом первых холодов выросли на 45%. В среднем такое устройство стоит 6 700 рублей.

Размораживатель замков и силиконовая смазка

Жизненная история: с ночи машину занесло снегом, к вечеру все растаяло, а ночью опять грянули заморозки. Оттаявшая за день влага "схватилась" и превратилась в голый лед. Если это случилось внутри замка или дверных уплотнителей - беда: двери не открыть без дополнительных усилий и жертв вроде тех самых уплотнителей. На этот случай опытные автомобилисты держат под рукой размораживающие составы и силиконовую смазку.

"Размораживатели замков могут быть на основе спирта (этилового, изопропилового) или на основе гликоля. Спиртовые размораживатели более эффективны, но могут повредить пластиковые и резиновые детали замка, поэтому их следует использовать с осторожностью. Гликолевые размораживатели менее агрессивны и подходят для любых типов замков. Перед началом холодов мы зафиксировали рост продаж такого "спасателя" на 75%, а купить его можно в среднем за 240 рублей," - отмечает Александр Куроптев, руководитель категории Запчасти в "Авито".

В отличие от размораживателя замков, силиконовая смазка используется превентивно - то есть до того, как проблема появилась. Такой состав следует наносить перед заморозками или после мойки на петли и стыки. Он уменьшает трение деталей и придает им водооталкивающие свойства. Усредненная стоимость состава - 950 рублей.

Антилед и антидождь

Та же проблема, но с другого ракурса. Если снег переходит в мокрый снег, а из него в дождь, видимость падает катастрофически. Заранее обезопасить себя от этого можно нанесением водооталкивающих составов на стекла.

Коммерческие названия разные, суть одна.

"Антилед" - средство, которое предотвращает образование льда, создавая водоотталкивающую пленку на стекле автомобиля. Средний чек покупки такого средства, по данным Авито, - 480 рублей. "Антидождь" из той же серии: улучшает видимость в неблагоприятных условиях, помогает защитить стекла от дождя, мокрого снега и жидкой грязи.

Вентилятор

Современные автомобили устроены так, чтобы при работе не терять лишнюю энергию и тепло. Для автомобилиста это оборачивается тем, что высокоэффективные моторы с минимальными потерями очень неохотно и не сразу отдают тепло на обогрев салона - особенно на холостом ходу. Поэтому не надо ждать роста температуры внутри сразу при пуске двигателя. Особенно если у вас малообъемный турбомотор с непосредственным впрыском.

Чтобы не сидеть и не мерзнуть в ожидании, пока нормально заработает печка, можно поставить в салон дополнительный отопитель. Самые простые и дешевые - электрические тепловые вентиляторы. Они работают от прикуривателя, поэтому нагревают воздух и гонят его в салон сразу, без лишней раскачки и ожидания. В этом сезоне по сравнению с летом продажи автомобильных фенов выросли в пять раз. Средняя стоимость такого вентилятора - 2 тысячи рублей.

Термокружка с подогревом

Еще один электрический гаджет, который поможет согреться - особенно в дальней дороге. Такие кружки не только держат тепло, но и подогревают напиток. В отдельных случаях могут выступать в роли чайника, доводя воду до кипения - полезно, если решили подкрепиться в дороге какими-то продуктами быстрого приготовления. В среднем такой гаджет обойдется в 1,6 тысячи рублей.

Обогрев руля

Еще одна "климатическая" опция. У многих современных автомобилей она есть "из коробки". Но если автомобиль не слишком современный, всегда можно доработать. Правда, в отличие от многих других зимних гаджетов, этот недешев. Цены на комплект обогрева руля начинаются с 3,5 тысяч без установки и доходят до 20 000 рублей за сам обогрев плюс работы по монтажу. Платить за которые в любом случае придется, потому что это не та вещь, которую легко и просто сделать своими руками в любом гараже. С другой стороны, вложившись раз, вы будете недоумевать: как жили без такой полезной опции до этого? Рулить без перчаток можно сразу, как сел в авто! Этой осенью продажи "теплых" рулей увеличились на 64,5%.

Складная лопата