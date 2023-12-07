В Челябинске выставили на продажу Mercedes-Benz G-класса за 35,9 млн рублей
Издание 74.ru составило рейтинг самых дорогих автомобилей, которые можно купить в Челябинске. Хотя официально иномарки премиальных западных бренда в Россию не поставляются, их можно купить благодаря схеме параллельного импорта. Стоят такие машины несколько десятков миллионов рублей.
Так, самый дорогой новый автомобиль, который продается в Челябинске, это Mercedes-Benz G-класс AMG стоимостью 35,9 млн рублей. Внедорожник черного цвета был выпущен в 2022 году, а пробег составляет 1500 километров. Под капотом установлен четырехлитровый двигатель мощностью 585 лошадиных сил. Транспортный налог за такую машину составит 263 250 рублей. Журналисты посчитали, что на такой автомобиль среднестатистическому жителю Челябинска придется копить 53 года.
Второе место в рейтинге самых дорогих автомобилей, которые продаются в Челябинске, занял McLaren. Стоимость машины 2019 года выпуска с пробегом 25 222 километра составляет 28,9 млн рублей. Разгон с места до 100 км/ч составляет 3,2 секунды.
Третье место в рейтинге самых дорогих автомобилей, которые продаются в Челябинске, принадлежит внедорожнику Range Rover 2022 года выпуска. Пробег машины всего 50 километров. Продают британский внедорожник за 27,4 млн рублей. Кроме того, в рейтинг самых дорогих автомобилей Челябинска попал еще один Mercedes-Benz G-класса за 26,5 млн рублей, BMW X6 за 24 260 000 рублей, Ferrari за 23 690 000 рублей, Porsche Cayenne Platinum Edition за 23,5 млн рублей, BMW X5 за 23,5 млн рублей, BMW X7 за 21 950 000 рублей и Porsche Cayenne за 21 475 845 рублей.