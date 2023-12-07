В Челябинске выставили на продажу Mercedes-Benz G-класса за 35,9 млн рублей

Издание 74.ru составило рейтинг самых дорогих автомобилей, которые можно купить в Челябинске. Хотя официально иномарки премиальных западных бренда в Россию не поставляются, их можно купить благодаря схеме параллельного импорта. Стоят такие машины несколько десятков миллионов рублей.

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Так, самый дорогой новый автомобиль, который продается в Челябинске, это Mercedes-Benz G-класс AMG стоимостью 35,9 млн рублей. Внедорожник черного цвета был выпущен в 2022 году, а пробег составляет 1500 километров. Под капотом установлен четырехлитровый двигатель мощностью 585 лошадиных сил. Транспортный налог за такую машину составит 263 250 рублей. Журналисты посчитали, что на такой автомобиль среднестатистическому жителю Челябинска придется копить 53 года.

Второе место в рейтинге самых дорогих автомобилей, которые продаются в Челябинске, занял McLaren. Стоимость машины 2019 года выпуска с пробегом 25 222 километра составляет 28,9 млн рублей. Разгон с места до 100 км/ч составляет 3,2 секунды.