Автоэксперт: россияне отказываются от ремонта авто, чтобы отпраздновать Новый год

По словам Виноградова, последние недели посетители автосервисов регулярно отменяют записи и переносят запланированный ремонт, чтобы отложить больше денег на празднование Нового года. Приезжают только те, кого настигли критические поломки.

При этом, как отметил директор автомастерской, в этом году россияне стали сильнее заботиться о техническом состоянии своих машин и быстро устранять поломки, что связано с резким ростом стоимости запчастей. Понимая, что незамененный вовремя сайлентблок может стать причиной дальнейших поломок подвески, автомобилисты предпочитают обновлять изношенные детали как можно скорее, объяснил специалист.