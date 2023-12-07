Автоэксперт Виноградов: россияне экономят на ремонте авто ради праздников

Ради празднования Нового года россияне начали переносить плановое техобслуживание и ремонт автомобилей. Об этом рассказал директор автомастерской Matrix Евгений Виноградов, сообщает Quto.

Автоэксперт: россияне отказываются от ремонта авто, чтобы отпраздновать Новый год
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По словам Виноградова, последние недели посетители автосервисов регулярно отменяют записи и переносят запланированный ремонт, чтобы отложить больше денег на празднование Нового года. Приезжают только те, кого настигли критические поломки.

При этом, как отметил директор автомастерской, в этом году россияне стали сильнее заботиться о техническом состоянии своих машин и быстро устранять поломки, что связано с резким ростом стоимости запчастей. Понимая, что незамененный вовремя сайлентблок может стать причиной дальнейших поломок подвески, автомобилисты предпочитают обновлять изношенные детали как можно скорее, объяснил специалист.

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