Японским автопроизводителям будет тяжело вернуться на рынок России после ухода, в том числе потому что освободившиеся ниши занимают конкуренты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торгового представителя РФ в Токио Наталью Стапран.

«Очевиден тот факт, что доверие к японским автопроизводителям в значительной мере подорвано: чем дольше будет продолжаться отсутствие японских производителей на российском рынке, тем больше усилий понадобится при возвращении. Освободившиеся ниши быстро занимают конкуренты. В текущей ситуации мы видим в основном убытки и ущерб для японских автопроизводителей», — сказала она.

9 августа в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин. Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее. При этом поставки новых автомобилей в Россию из Японии были прекращены еще в 2022 году.