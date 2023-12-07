Появились результаты краш-теста кроссовера Galaxy L7, продающегося в России

Посмотрите на краш-тест кроссовера Galaxy L7, который можно купить в России
Модель Galaxy L7, которая продается в Китае с лета этого года и которую уже можно купить в России, прошла серию испытаний на прочность и безопасность по методике C-NCAP — китайского аналога европейского EuroNCAP. Кроссовер набрал максимальные пять звезд и заработал впечатляющую оценку, которая на 9,1 процента выше среднего показателя других автомобилей. Особенно эксперты C-NCAP отметили уровень безопасности пассажиров.
Общий балл Galaxy L7 по итогам серии краш-тестов составляет 90 процентов. Он складывается из оценки за безопасность пассажиров (92,71 процента, на 9,57 процента выше среднего) и набранных баллов за разные удары: 21,68 из 24 за фронтальное столкновение с полным перекрытием и 21,29 из 24 за столкновение с подвижным деформируемым барьером. За боковой удар кроссовер заработал 16 баллов из 16 возможных.
Безопасность пешеходов эксперты C-NCAP оценили в 80 процентов, что на 8,19 процента выше усредненного результата. А по итогам испытаний систем безопасности Galaxy L7 набрал 89,58 процента.
Как сообщает CarNewsChina, оценки Geely Galaxy L7 — одни из лучших за всю историю испытаний C-NCAP. Модель превзошла по результатам Xpeng G9, Changan Deepal S7, Nissan Ariya, Volkswagen ID.6X и Smart #1 и была признана одной их самых безопасных среди тех, которые на сегодняшний день продаются на рынке Китая.