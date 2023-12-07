Появились результаты краш-теста кроссовера Galaxy L7, продающегося в России

Модель Galaxy L7, которая продается в Китае с лета этого года и которую уже можно купить в России, прошла серию испытаний на прочность и безопасность по методике C-NCAP — китайского аналога европейского EuroNCAP. Кроссовер набрал максимальные пять звезд и заработал впечатляющую оценку, которая на 9,1 процента выше среднего показателя других автомобилей. Особенно эксперты C-NCAP отметили уровень безопасности пассажиров.

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Общий балл Galaxy L7 по итогам серии краш-тестов составляет 90 процентов. Он складывается из оценки за безопасность пассажиров (92,71 процента, на 9,57 процента выше среднего) и набранных баллов за разные удары: 21,68 из 24 за фронтальное столкновение с полным перекрытием и 21,29 из 24 за столкновение с подвижным деформируемым барьером. За боковой удар кроссовер заработал 16 баллов из 16 возможных.

C-NCap

C-NCap

C-NCap

C-NCap

Безопасность пешеходов эксперты C-NCAP оценили в 80 процентов, что на 8,19 процента выше усредненного результата. А по итогам испытаний систем безопасности Galaxy L7 набрал 89,58 процента.