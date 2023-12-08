АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей Lada будут продавать за границей каждый год

В среднесрочной перспективе — до 2030 года — российский автопроизводитель намерен нарастить экспорт машин до 100 тысяч автомобилей год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу АвтоВАЗа Максима Соколова. Экспорт планируется увеличивать поэтапно, чтобы к обозначенному сроку достичь указанной планки. Для сравнения, в 2023 году компания рассчитывала поставить за границу всего 10 тысяч машин.

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«У нас в среднесрочном плане, горизонте планирования, объем экспорта увеличивается поэтапно до ста тысяч автомобилей, — цитирует Соколова ТАСС. — Среднесрочное планирование — это пятилетний срок, и сегодня мы уже видим, что 2030 год просматривается в стратегии». Озвученные планы, хоть и кратно превышают нынешние объемы экспорта Lada, все же значительно ниже показателей советских времен. По словам Соколова, в СССР АвтоВАЗ поставлял за рубеж до 300 тысяч автомобилей в год.

В конце 2022 года сообщалось, что план по экспорту Lada в 2023-м составляет 20 тысяч машин, однако сейчас глава АвтоВАЗа озвучил иную цифру — «до 10 тысяч машин». Причину, по которой объемы сократились вдвое, он не назвал.

Днем ранее стало известно, что АвтоВАЗ начнет экспортировать автомобили в Иран — партнер на Ближнем Востоке уже найден. Сначала туда будут возить три модели, Vesta, Granta и Niva Travel, а следующим этапом может стать запуск локального производства.