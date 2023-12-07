По данным «Автостата», с января по ноябрь 2023 года в страну поставили почти миллион легковушек, а именно 992,2 тысячи штук. Больше половины из них — 63 процента или 628,6 тысячи машин — новые. Поток новых автомобилей в основном идет из Китая, на который приходится 82,7 процента всего объема импорта. Также машины попадают в Россию из Киргизии и Казахстана, но на эти страны приходится 11,1 и 2,4 процента соответственно.

Если сравнивать объемы поставок новых автомобилей в 2023 году с прошлым годом, то по итогам 11 месяцев они увеличились в 3,9 раза. При этом в ноябре в Россию ввезли 81,8 тысячи машин, что на пять тысяч меньше рекордного показателя октября 2023 года. Тогда был зафиксирован самый высокий ежемесячный показатель импорта за последние три года — 86,8 тысячи автомобилей.

Что касается потока подержанных машин, то они занимают 37 процентов в структуре импорта. С начала 2023 года их было ввезено 363,6 тысячи штук, и это в 1,6 раза больше, чем за январь-ноябрь 2022-го. В ноябре в страну поставили 21,1 тысячи автомобилей с пробегом, и это лишь ненамного меньше показателя предшествующего месяца (22 тысячи штук). Рекордный же показатель был достигнут в июле 2023-го, когда границу пересекли 51,3 тысячи машин. После этого наметился спад, причиной которого стало увеличение ставок утильсбора и изменение правил ввоза.