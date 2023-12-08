Посмотрите на уникальные автомобили времён перестройки (и не только)

Данила Хаинов
Фотогалерея уникальных автомобилей времен перестройки
© Мотор.ру
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов
Данила Хаинов

Самодеятельное автостроение не было чисто советским феноменом. Но только у нас оно достигло такой популярности: люди строили то, что было невозможно купить — микроавтобусы, внедорожники, спортивные автомобили. Про это писали в журналах — была целая рубрика в «Технике молодёжи», снимали телепередачи, и даже проводили слёты и пробеги. А Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфёнов в восьмидесятые стали настоящими звёздами этого движения. Их «Лаура» отличалась удивительно современной внешностью, аккуратностью исполнения, прогрессивной конструкцией. В рамках форума «Российский промышленник» в Петербурге прошла выставка отечественных опытных машин 1980–2000 годов, где собрали большинство построенных ими машин, добавив несколько интересных разработок горьковского автозавода, так и не пошедших в серию.