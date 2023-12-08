Фотогалерея уникальных автомобилей времен перестройки

Самодеятельное автостроение не было чисто советским феноменом. Но только у нас оно достигло такой популярности: люди строили то, что было невозможно купить — микроавтобусы, внедорожники, спортивные автомобили. Про это писали в журналах — была целая рубрика в «Технике молодёжи», снимали телепередачи, и даже проводили слёты и пробеги. А Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфёнов в восьмидесятые стали настоящими звёздами этого движения. Их «Лаура» отличалась удивительно современной внешностью, аккуратностью исполнения, прогрессивной конструкцией. В рамках форума «Российский промышленник» в Петербурге прошла выставка отечественных опытных машин 1980–2000 годов, где собрали большинство построенных ими машин, добавив несколько интересных разработок горьковского автозавода, так и не пошедших в серию.