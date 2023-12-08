Автоэксперт рассказал, что при низких температурах износ деталей и узлов усиливается в 10 раз

"Прежде всего, при низких температурах износ деталей и узлов автомобиля усиливается в 10 раз по сравнению с эксплуатацией в летний период, что чревато скорейшим выходом их из строя.

Чаще всего в морозы у автомобилистов возникают проблемы с гидроусилителем руля - из-за чрезмерного холода могут оторваться шланги. Также в зоне повышенного риска находятся все изделия из резины, например, стеклоочистители, уплотнители, так называемые пыльники.



Автоматическая коробка переключения передач тоже получает высокую нагрузку - 10 километров, пройденных в условиях низких температур, равноценны 2 000 километров пробега летом. Основная проблема - загустение масла, в связи с чем детали АКПП не получают достаточной смазки, которая защищает их от преждевременного износа. Поэтому так важно заранее готовить автомобиль к зиме", - отметил специалист.