Автоэксперт рассказал, что при низких температурах износ деталей и узлов усиливается в 10 раз

Автоэксперт Иванский: при низких температурах износ деталей и узлов усиливается в 10 раз
Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский рассказал "Российской газете" о том, чем опасны морозы для машины.
"Прежде всего, при низких температурах износ деталей и узлов автомобиля усиливается в 10 раз по сравнению с эксплуатацией в летний период, что чревато скорейшим выходом их из строя.
Чаще всего в морозы у автомобилистов возникают проблемы с гидроусилителем руля - из-за чрезмерного холода могут оторваться шланги. Также в зоне повышенного риска находятся все изделия из резины, например, стеклоочистители, уплотнители, так называемые пыльники.
Автоматическая коробка переключения передач тоже получает высокую нагрузку - 10 километров, пройденных в условиях низких температур, равноценны 2 000 километров пробега летом. Основная проблема - загустение масла, в связи с чем детали АКПП не получают достаточной смазки, которая защищает их от преждевременного износа. Поэтому так важно заранее готовить автомобиль к зиме", - отметил специалист.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что у дистанционного запуска двигателя, который особенно актуален зимой, есть не только плюсы, но и минусы. И важно учитывать определенные тонкости, чтобы избежать проблем.