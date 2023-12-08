Автоэксперт объяснил, почему не следует во время парковки выворачивать колеса автомобиля

У большинства автовладельцев есть привычка во время парковки автомобиля выворачивать колеса. Если одни это делают неосознанно, то другие намеренно выворачивают руль, якобы в целях безопасности. Эксперты njcar.ru объяснили, почему категорически не следует оставлять автомобиль с вывернутыми колесами на парковке, особенно в зимнее время.

По мнению некоторых водителей, парковка с вывернутыми колесами обезопасит их автомобиль от эвакуации. Но это заблуждение, сейчас есть манипуляторы, способные поднять автомобиль за все четыре колеса.

Припарковываясь подобным образом, водитель создает проблемы для владельцев других машин, потому что вывернутые колеса занимают дополнительное пространство. По этой причине кто-то другой не сможет выехать со своего парковочного места.

Если автомобиль оборудован гидроусилителем руля, ситуация грозит стать еще сложней. Дело в том, что, когда автомобиль долгое время стоит с полностью повернутыми колесами, есть риск быстрой поломки гидроусилителя руля (ГУР). Не стоит забывать, что на насос усилителя оказывается дополнительная нагрузка. Эта проблема коснется и владельцев авто с электрогидроусилителем рулевого колеса (ЭГУР).