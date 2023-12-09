Автоэксперт дал советы, как подготовить машину к долгой зимней стоянке

«Советую, как минимум, почистить автомобиль и высушить его, потому что под ковриками всегда собирается какая-то влага. Так можно, с одной стороны, серьезно продлить жизнь кузову, а с другой стороны — будет меньше неприятного, затхлого запаха после того, как машина долго простоит закрытой. <…> Важно поддерживать заряд аккумуляторной батареи. <…> Если не отключаем аккумулятор, нужно периодически приходить, контролировать степень заряда», — подчеркнул Максим Кадаков в разговоре с радио Sputnik.