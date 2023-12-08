Эксперт рассказал, как избежать обмана при покупке автомобиля с пробегом

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков дал несколько советов по приобретению автомобилей с пробегом. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Шелкова, такие автомобили лучше приобретать в крупного дилера — это снижает риск приобрести машину со скрученным пробегом. Эксперт добавил, что официальные дилеры всегда тщательно проверяют автомобили, но риск приобрести машину с заниженным пробегом всё равно остаётся.

«Хорошо и качественно он проверяется в том случае, если выкупается дилером, а затем выставляется на продажу. Если машину привозят на комиссию, многие дилеры не делают глубокую диагностику и при продаже выступают просто как промежуточное звено», — рассказал Шелков.

Эксперт также подчеркнул, что лучше приобретать автомобиль у того дилера, который специализируется на выбранной марке. Такие дилеры, по словам Шелкова, знают проблемные места автомобилей, а также имеют специальное оборудование для диагностики. Это позволяет им легче выявить занижение пробега.