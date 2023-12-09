Автоэксперт дал советы по подготовке машины к долгой зимней стоянке

Автомобиль следует подготовить к долгой стоянке, если хозяин не планирует пользоваться им в зимний период. Для этого машину следует сперва вымыть, а затем тщательно высушить салон и проверить заряд аккумулятора. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков, передает радио Sputnik.

«Советую, как минимум, почистить автомобиль и высушить его, потому что под ковриками всегда собирается какая-то влага», — уточнил он.

По словам Кадакова, эта мера серьезно продлит жизнь кузову, а в салоне машины при этом не будет затхлого запаха после того, как она долгое время простоит закрытой. Он также подчеркнул важность поддержки заряда аккумуляторной батареи. В том случае, если владелец автомобиля по какой-то причине решил не отключать аккумулятор на зиму, автоэксперт рекомендовал периодически приходить и контролировать степень заряда.

Кадаков подчеркнул, что перед стоянкой нужно покрыть кузов автомобиля защитным составом и убедиться, что в бак залита качественная стеклоомывающая жидкость.