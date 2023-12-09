Названы три самых надежных двигателя, которые выпускаются в России

Российские двигатели для автомобилей не всегда славились надежностью и выносливостью. Однако в стране выпускались и неплохие силовые установки.

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Эксперты выделяют 3 типа долговечных силовых агрегатов, которые выпускались и выпускаются в России. Первое место занимает ВАЗ-11189. Такая установка производится с 2015 года и используется для модели Lada Largus. Его рабочий объем составляет 1.6 литра. В конструкции предусматривается 4 цилиндра и 8 клапанов.

Мотор выпускается компанией “АвтоВАЗ” на базе двигателя ВАЗ-11186. В оригинальной версии двигатель имел целый ряд недостатков, которые были связаны со стыковыми поршнями - они рвали клапана при обрыве ремня ГРМ. В 2018 году для данной модели начали использовать безвтыковые поршни, что исключило возможные проблемы. Эксперты отмечают, что такая силовая установка способна проработать до капитального ремонта более 200 000 км.

Еще один надежный российский мотор - ВАЗ-21189. Его выпускают на предприятии “АвтоВАЗа” с 2016 года. Используется агрегат для моделей Lada X-Ray и Lada Vesta. Рабочий объем установки составляет 1.8 литра. Построен двигатель на базе ВАЗ-21126. Отличие заключается только в объеме.

В новой версии мотор модернизировали, установив другие поршни, коленвал, систему охлаждения и систему изменения фаз газораспределения. Это позволило повысить производительность до отметки 122 л.с. Главным недостатков двигателя является повышенный расход масла. Средний ресурс достигает отметки 300 000 км.