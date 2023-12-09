Названы проблемы, с которыми зимой могут столкнуться владельцы китайских машин

Россияне в 2023 году приобрели большое количество китайских автомобилей. Эксперты предупредили, что владельцы могут столкнуться с рядом проблем, пишет РБК.

Эксперты пояснили, что пока владельцы новых китайских машин не сообщали о каких-либо критических сложностях при эксплуатации автомобилей. Вместе с тем, заметили они, «относительно мелкие проблемы выявить удалось».

В частности, хозяева Chery Tiggo модели 8 пожаловались на то, что при температуре от -10° и ниже динамики аудиосистемы издают «хрипящие звуки». Проблема пропадает после того, как салон прогреется, пояснили специалисты.

Кроме того, у машин этой марки система крепления щеток стеклоочистителей к рычагам оказалась уникальной, что затруднило установку зимних устройств.

Владелец Geely Atlas Pro рассказал, что при температуре -37° правая камера кругового обзора стала показывать картинку с сильным наслоением салатового цвета, остальные работали с замедлением. Вместе с тем, ему удалось завести двигатель.