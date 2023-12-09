Названы проблемы, с которыми зимой могут столкнуться владельцы китайских машин
Россияне в 2023 году приобрели большое количество китайских автомобилей. Эксперты предупредили, что владельцы могут столкнуться с рядом проблем, пишет РБК.
Эксперты пояснили, что пока владельцы новых китайских машин не сообщали о каких-либо критических сложностях при эксплуатации автомобилей. Вместе с тем, заметили они, «относительно мелкие проблемы выявить удалось».
В частности, хозяева Chery Tiggo модели 8 пожаловались на то, что при температуре от -10° и ниже динамики аудиосистемы издают «хрипящие звуки». Проблема пропадает после того, как салон прогреется, пояснили специалисты.
Кроме того, у машин этой марки система крепления щеток стеклоочистителей к рычагам оказалась уникальной, что затруднило установку зимних устройств.
Владелец Geely Atlas Pro рассказал, что при температуре -37° правая камера кругового обзора стала показывать картинку с сильным наслоением салатового цвета, остальные работали с замедлением. Вместе с тем, ему удалось завести двигатель.
Хозяин пикапа JAC T6 сообщил на профильном форуме, что в механическую коробку передач и раздатку были залиты масла очень высокой вязкости, что проявилось уже при первых холодах. Проблему удалось решить заменой жидкостей, уточнили эксперты.