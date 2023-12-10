Зимняя реанимация: как правильно заводить автомобиль в мороз

В регион пришли морозы, и автолюбители столкнулись с проблемой запуска двигателя. На парковках тюменцы «подкуривают» машины друг друга, заносят аккумуляторы в квартиры и даже танцуют с бубном. Как правильно завести автомобиль и куда обратиться с этой проблемой – в материале «ФедералПресс».

Почему машина не заводится

Видео дня

Главная причина того, что не заводится автомобиль – аккумулятор. В морозы чаще всего автомобили остаются на парковке, и из-за холода заряд аккумулятора садится. Лучше всего в это время держать автомобиль в тепле или в гараже, так работоспособность АКБ повышается в разы, но не у всех есть такая возможность.

«Я на ночь заношу аккумулятор в квартиру, но бывает и такие дни, когда я встаю ночью и спускаюсь прогревать свой автомобиль. Несмотря на то что есть автозапуск, я переживаю, что может произойти замыкание и автомобиль загорится», – поделился тюменец Антон Л.

Он также отметил, что всегда перед зимними морозами посещает СТО для проверки аккумулятора и всего автомобиля.

Как запустить двигатель в мороз

Ни в коем случае нельзя заводить автомобиль сразу, как только вы сели в машину.

«Перед тем как запустить двигатель, надо «разбудить» свой АКБ. Включите подогрев стекла и противотуманные фары. Можно на короткое время включить фары. Хватит секунд 20. Тогда электролит прогреется, и повысится его емкость», – рассказал сотрудник тюменского СТО Сергей.

Он отметил, что если первого раза двигатель не заводится, нужно все заглушить, подождать немного и повторить попытку. Если после трех или четырех попыток двигатель не запустился, то стоит прекратить попытки и воспользоваться помощью других автомобилистов.

Например, можно «прикурить» от другого автомобиля. В этом случае главное – правильно расположить провода, соблюдая полярность. Важно, что небольшое искрение в момент подключения проводов является нормой.

Куда обратиться за помощью

Если все способы вам не помогли в запуске двигателя, то можно обратиться в специализированные службы. Самый простой способ – обратиться в службу такси. При звонке необходимо сообщить диспетчеру вашу проблему, и вам направят водителя.

«Не у всех такси есть такая услуга. Я заказывал такси через приложение и потом водителю рассказывал свою ситуацию. Пробовал так два раза, и мне не отказывали. Приезжали, помогали «прикурить» автомобиль и погреться в машине», – рассказал автолюбитель из Тюменского района.

Также в Тюмени работают 20 служб отогрева машин, номера которых можно найти в интернете. Стоимость такой услуги начинается от 700 рублей. Достаточно позвонить, описать свою проблему, и специалист приедет на место.