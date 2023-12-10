Зимняя реанимация: как правильно заводить автомобиль в мороз
В регион пришли морозы, и автолюбители столкнулись с проблемой запуска двигателя. На парковках тюменцы «подкуривают» машины друг друга, заносят аккумуляторы в квартиры и даже танцуют с бубном. Как правильно завести автомобиль и куда обратиться с этой проблемой – в материале «ФедералПресс».
Почему машина не заводится
Главная причина того, что не заводится автомобиль – аккумулятор. В морозы чаще всего автомобили остаются на парковке, и из-за холода заряд аккумулятора садится. Лучше всего в это время держать автомобиль в тепле или в гараже, так работоспособность АКБ повышается в разы, но не у всех есть такая возможность.
«Я на ночь заношу аккумулятор в квартиру, но бывает и такие дни, когда я встаю ночью и спускаюсь прогревать свой автомобиль. Несмотря на то что есть автозапуск, я переживаю, что может произойти замыкание и автомобиль загорится», – поделился тюменец Антон Л.
Он также отметил, что всегда перед зимними морозами посещает СТО для проверки аккумулятора и всего автомобиля.
Как запустить двигатель в мороз
Ни в коем случае нельзя заводить автомобиль сразу, как только вы сели в машину.
«Перед тем как запустить двигатель, надо «разбудить» свой АКБ. Включите подогрев стекла и противотуманные фары. Можно на короткое время включить фары. Хватит секунд 20. Тогда электролит прогреется, и повысится его емкость», – рассказал сотрудник тюменского СТО Сергей.
Он отметил, что если первого раза двигатель не заводится, нужно все заглушить, подождать немного и повторить попытку. Если после трех или четырех попыток двигатель не запустился, то стоит прекратить попытки и воспользоваться помощью других автомобилистов.
Например, можно «прикурить» от другого автомобиля. В этом случае главное – правильно расположить провода, соблюдая полярность. Важно, что небольшое искрение в момент подключения проводов является нормой.
Куда обратиться за помощью
Если все способы вам не помогли в запуске двигателя, то можно обратиться в специализированные службы. Самый простой способ – обратиться в службу такси. При звонке необходимо сообщить диспетчеру вашу проблему, и вам направят водителя.
«Не у всех такси есть такая услуга. Я заказывал такси через приложение и потом водителю рассказывал свою ситуацию. Пробовал так два раза, и мне не отказывали. Приезжали, помогали «прикурить» автомобиль и погреться в машине», – рассказал автолюбитель из Тюменского района.
Также в Тюмени работают 20 служб отогрева машин, номера которых можно найти в интернете. Стоимость такой услуги начинается от 700 рублей. Достаточно позвонить, описать свою проблему, и специалист приедет на место.
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