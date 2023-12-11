Автомобили с пробегом дорожают, но некоторые становятся дешевле

Несмотря на падение объемов рынка автомобилей с пробегом, которое наблюдалось на протяжении всей осени, продавцы отнюдь не спешили понижать цены на популярные модели хорошего качества. В целом прайс-листы скорее замерли в ожидании положения курса валют, чем активно менялись в ту или иную сторону. К такому выводу пришли эксперты "Открытие Авто" (входит в группу ВТБ) на основе данных компании "Автохаб" динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в ноябре 2023 года.

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Как говорится в исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты"), точечно сильнее других продолжили дорожать те иномарки, по которым наметился дефицит или их завоз по каналам серого импорта стал усложняться в силу новых санкций и ужесточения налоговой политики государства.

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Так, средняя цена кроссовера Hyundai Santa Fe вплотную приблизилась 4 млн рублей (+3,9% к октябрю). С учетом размеров, оснащения и других потребительских качеств этот автомобиль по-прежнему остается выгодным приобретением. У него есть альтернатива среди новых внедорожников из Китая, но стоят большие кроссоверы из Поднебесной нередко дороже даже с учетом всех поддержек дистрибьюторов.

На втором месте по росту цены в ноябре оказался еще один Hyundai - компактный кроссовер Tucson (3,3 млн руб., +3,8%). История ценообразования этой машины такова, что еще в июле текущего года ее можно было купить на полмиллиона дешевле. Тогда цены на этот автомобиль откатывались до уровня февраля 2022 года. Причем недостатка не было также и в новых "Тусанах". У дилеров вплоть до весны 2023 года сохранялся запас этих автомобилей, произведенных еще на заводе "Автотор". Также до середины текущего года их возил официальный дистрибьютор марки, используя разные обходные логистические каналы. Однако с введением новых ставок утилизационного сбора процесс прервался.

Замкнувшая тройку лидеров рейтинга Lada Niva Legend продается уже полвека и остается востребованной. В сегменте субкомпактных универсальных внедорожников у нее есть конкуренты только среди более возрастных праворульных моделей из Японии. Естественно, что с наступлением зимы, особенно такой снежной, как в текущем году, цена на "Ниву" устремилась вверх. Продавцы хотят за нее в среднем 1,1 млн рублей (+3,3% за месяц). С учетом инфляции с таким положением дел придется смириться.

Еще один прежде очень популярный в сегменте бюджетных малолитражек товар - Skoda Rapid - подорожал до 1,55 млн рублей. Это четвертый автомобиль, увеличение цены которого превысило в ноябре 3%.

В свою очередь, за отечественную Lada Granta просят в среднем 910 тыс. рублей (+2,3%). Это дорого, сегодня дешевле можно купить новую машину той же модели напрямую с завода в Тольятти. Однако у дилеров на новые "Гранты" можно встретить ценники и в 1,2 млн рублей. В этом свете на "трехлетки" даже с завышенным прайсом спрос остается высоким.

Всё еще весьма популярны и внедорожники Toyota, которые также прибавили 2%. В то же время с десяток популярных моделей марок BMW, Kia, Mazda, Mercedes-Benz и Nissan в ноябре практически не меняли ценники, которые колебались в диапазоне 1-2%. При этом в абсолютных цифрах сильнее других упала цена кроссовера BMW X5 (-163 тыс. руб.), а в процентном отношении - у Volkswagen Tiguan (-1,8%).

"В отличие от рынка новых автомобилей отечественный ритейл машин с пробегом продолжает оставаться относительно стабильным в части модельного наполнения, изменения объемов и ценообразования. В декабре, в случае сохранения курса рубля в диапазоне 92-95 "единиц" за доллар, каких-либо резких колебаний прайсов машин с пробегом ждать не стоит.