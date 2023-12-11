Число угонов в России за год выросло на 15%, лидеры - корейские марки
Число угонов в России по итогам 2023 года выросло, сообщают страховщики. При этом фаворитами автоворов остаются корейские марки.
Так, аналитики Страхового Дома ВСК зафиксировали рост угонов на 15%. А лидером среди предпочтений криминального бизнеса назвали Hyundai Santa Fe.
Самый заметный прирост преступлений был зафиксирован в Москве - почти в три раза по сравнению с 2022 годом. В целом, на столичный регион в этом году пришлось порядка 51% угонов. На втором месте с огромным отрывом - Самарская область: 7% от общего количества краж авто.
Топ наиболее угоняемых автомобилей в России, традиционно, возглавляют Hyundai (31%) и Kia (18%). Несмотря на это, перечень наиболее "востребованных" у преступников марок за последний год серьезно изменился. В 2023 году в этот рейтинг вошли автомобили ВАЗ (11%), Mitsubishi (4%), Chery, включая суббренд Exeed (4%), и КамАЗ (4%). К Renault угонщики, наоборот, потеряли интерес.
Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11% угонов), Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8%), Lada Granta (7%). В сегменте премиальных авто в число самых похищаемых вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE-class. Среди китайских машин лидирует по угонам Chery Tiggo и Exeed TXL.
В этом нет ничего удивительного. Hyundai и Kia до 2022 года были лидерами продаж, они практически насыщали рынок новых автомобилей. Очевидно, что сейчас на них нужны запчасти. Lada же всегда была в топе по угонам. А то, что спросы автоворов переместились в сторону китайских автомобилей, объясняется их популярностью на рынке. Перестраивается рынок, меняют свои предпочтения и угонщики.
Чаще всего их жертвами в этом году становились корпоративные автопарки - 47% происшествий. Среди автомобилистов - физических лиц от действий преступников часто страдали женщины - 22%.
Наибольшее число угонов в 2023 году было зафиксировано в феврале (11%) , мае (18%), августе и сентябре - по 13%.