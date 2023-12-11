Иранский автоэксперт оценил перспективы продаж Lada в Тегеране

«Автопоток» побеседовал с Мохсеном Алетахой, шеф-редактором Khodro Bank — крупнейшего автомобильного издания Ирана. Повод подходящий: в Тегеране прошла выставка автомобилей Lada, а Волжский автозавод готовится к началу экспортных поставок. По неофициальным данным, Granta, Vesta и Niva Legend проходят сертификацию в Иране, причём легковушки предложат с вариатором.

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Мохсен Алетаха заявил, что Niva Travel устарела и имеет неактуальные опции, так что продажи будут зависеть от цены. Lada Granta эксперт прочит хорошие продажи только в том случае, если АвтоВАЗу удастся избежать уплаты ввозных пошлин. Шеф-редактору Khodro Bank понравились Vesta Cross и Vesta Sportline: по его мнению, только они могут на равных бороться с «китайцами».

Специалист отметил, что если АвтоВАЗ «сможет найти местного партнера для производства своей продукции, использовать его сервисную сеть и предложить свою продукцию по конкурентоспособной цене, у него появятся шанс на успех». При этом советские автомобили Lada помнит только старшее поколение, так что у Волжского автозавода есть возможность сформировать новый имидж бренда.