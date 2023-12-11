<p><strong>Белый дом</strong> планирует заключить соглашение с <strong>Пекином</strong>, чтобы уведомлять друг друга о ракетных запусках, как сообщает издание <strong>Nikkei Asia,</strong> ссылаясь на высокопоставленного <strong>представителя Госдепартамента.</strong> Аналогичное соглашение действует между Вашингтоном и Москвой.</p> <p>Представитель Госдепартамента подчеркнул важность такого обмена информацией, отмечая его роль в создании взаимных обязательств. Хотя конкретные детали пока не раскрываются, предполагается, что соглашение станет <strong>частью военных консультаций</strong> между Китаем и Америкой в 2024 году, в рамках которых также будут обсуждаться меры контроля над вооружениями и <strong>использование ИИ</strong> в военных целях, цитирует зарубежное издание <a href="https://csn-tv.ru/posts/id242778-vashington-nameren-zakljuchit-s-pekinom-dogovor-po-obmenu-uvedomlenijami-o-puskah-raket" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Согласно отчету, США намерены вести переговоры с Китаем после улучшения отношений между странами после встречи их лидеров в ноябре 2023 года. Цель переговоров - обсуждение ключевых вопросов <strong>двусторонних отношений,</strong> включая оборонную сферу. Ожидается, что в процессе обсуждений будут участвовать <strong>высокопоставленные чиновники</strong> от обеих стран.</p> <p>Президент США <strong>Джо Байден</strong> и председатель КНР <strong>Си Цзиньпин</strong> также договорились о возобновлении диалога на высоком уровне между военными, включая рабочие встречи министров обороны и механизм консультаций по вопросам <strong>морской безопасности. </strong>Эти договоренности были достигнуты на саммите <strong>АТЭС</strong> <strong>в Сан-Франциско</strong>.</p>