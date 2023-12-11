Идут напролом: внедорожники Tank вошли в топ-10 лидеров авторынка России

Премиальные внедорожники Tank появились на российском рынке только весной, но уже продаются лучше, чем легендарные "рамники" от Toyota. Дело в том, что поставляемые по параллельному импорту "одноклассники" стоят сегодня заметно дороже, а среди китайских марок прямых конкурентов у "Тэнка" нет.

© Российская газета

По итогам ноября россияне приобрели около 1,9 тыс. рамных внедорожников Tank, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации.

Видео дня

В результате китайская марка внедорожников премиум-класса впервые вошла в топ-10 лидеров авторынка России, обогнав более доступный Jetour и Toyota, которая поставляется по параллельному импорту. Напомним, на российский рынок марка Tank вышла весной этого года и на сегодняшний день представлена в нашей стране двумя моделями - Tank 300 и Tank 500.

Как отмечает руководитель отдела продаж "Tank АвтоСпецЦентр Внуково" Антон Панферов, бренд Tank - это единственный внедорожник премиум-сегмента с рамной конструкцией, который может составить конкуренцию европейским и японским маркам, поскольку аналогичных китайских производителей с подобным оснащением на авторынке России нет.

"После ухода с нашего рынка ряда автопроизводителей, официально автомобили премиального сегмента, кроме марки Tank, представляют Exeed, Voyah и Hongqi. При этом купленные при помощи параллельного импорта автомобили немецких, японских, американских и корейских марок премиум-сегмента значительно дороже, чем модели Tank.



Еще один фактор популярности автомобилей данного бренда заключается в том, что его модельный ряд представлен полноприводными рамными внедорожниками. Такой тип автомобилей привлекает российских водителей. Данные факторы обеспечивают популярность марки Tank. Учитывая, что дилерская сеть марки расширяется, а в декабре на модели Tank ввели скидки в размере 200-250 тыс. рублей, марка и в дальнейшем может улучшать свои позиции в рейтинге", - комментирует руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.

По его словам, наибольшим спросом в России пользуется более доступная модель Tank 300. Преимущества автомобилей Tank в сравнении с конкурентами - брутальный внешний вид, хорошее функциональное оснащение и внедорожные характеристики. В основном, модели Tank конкурируют с официально представленными в России Hongqi, Voyah и Exeed, а также с поставляемыми в нашу страну при помощи параллельного импорта марками. Именно у этих моделей Tank и отнимает покупателей.

Что касается дальнейшего модельной линейки Tank, на российском рынке появятся как новые модификации, так и новые модели. Однако подробности о них компания обещает раскрыть только ближе к старту продаж.