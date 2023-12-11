Honda сняла с производства компактную электрическую модель Honda E

Компания GIGABYTE анонсировала игровой OLED-монитор GIGABYTE AORUS CO49DQ. Новинка обладает огромным изогнутым краном со сверхбыстрым откликом.

Особенности

GIGABYTE AORUS CO49DQ оснащён изогнутой 49-дюймовой панелью QD-OLED с разрешением Dual QHD 5120×1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц и 99% охватом цветового пространства DCI-P3. Соотношение сторон – 32:9. Также стоит отметить 10-битную глубину цвета, поддержку HDR и время отклика 0,03 мс (от серого к серому). Яркость экрана достигает 250 кд/м2, контрастность – 15 000 000 : 1.

Кроме того, монитор имеет антибликовый дизайн и сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 400. GIGABYTE AORUS CO49DQ поддерживает режимы «картинка за картинкой» (PBP) и «картинка в картинке» (PIP), что обеспечивает эффективную многозадачность. Gigabyte отмечает, что AORUS CO49DQ поддерживает функцию «OLED Care», которая использует технологию защиты OLED на основе искусственного интеллекта для минимизации риска выгорания экрана.

AORUS CO49DQ оснащён богатым набором возможностей подключения, включая два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, полнофункциональный порт USB Type-C (с поддержкой режима DP-Alt с обратным питанием 18 Вт) и аудиоразъём. Также предлагаются функция KVM и функция концентратора с двумя портами USB 3.2 Type-A для легкого расширения периферийных устройств. Монитор обладает двумя динамиками мощностью 5 Вт.

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