Hyundai и Kia придумали шины со встроенными зацепами

Технология достаточно интересная, но потребует серьезного изменения конструкции всего колесного узла. Главный элемент здесь — зацепы из сплава с памятью формы, как на марсоходах НАСА. При подаче тока зацепы могут восстанавливаться до исходного состояния, поэтому их можно убирать или выдвигать простым нажатием кнопки.

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Компании Hyundai Motor и Kia представили новую технологию шин со встроенными «цепями противоскольжения». На неё уже заявлен патент, однако на серийных автомобилях что-то подобное мы увидим нескоро. Разработка корейцев принципиально меняет дизайн всего колёсного узла, поэтому впереди долгая и довольно специфическая работа по созданию и отладке новых техпроцессов. Тем не менее решение интересное, и главное — оно действительно может сделать поездки зимой более безопасными.

Суть предложения в следующем. На шине делают радиальные канавки, в которых устанавливают специальные скобы. Эти зацепы уходят внутрь колесного диска, причем частично их изготавливают из особого сплава с памятью формы. В неактивном состоянии скоба зажата и её ножка имеет форму буквы L, но стоит подать ток, как ножка распрямляется до J и выталкивает зацеп наружу. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление с дорогой, плюс водителю не нужно выходить из машины и делать что-либо вручную. Другое неочевидное преимущество технологии — в опущенном состоянии скобы начинают шуметь по мере износа протектора, сигнализирую о необходимости замены шин.