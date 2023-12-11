Ожидать снижения на новые автомобили в России в 2024 году не стоит, машины продолжат дорожать. Об этом рассказали опрошенные «Российской газетой» участники рынка.

Эксперты отметили, что на стоимость новых машин в России будут влиять курсы валют, общая доступность, а также экономическая и геополитическая ситуации. При этом они прогнозируют резкое снижение присутствия на рынке серых дилеров и частных продавцов, так как покупка машины у них сопряжена с большим числом рисков.

«Продолжения «галопирующего» роста цен мы не предвидим, но и условий для их снижения тоже нет. Будет незначительный рост в 2-3% в квартал, если с курсом нацвалюты не произойдет существенных колебаний», — пояснил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Руководитель отдела цифровых каналов продаж ГК «Альфа-Лизинг» Роман Вальков также считает, что автомобили дешеветь не будут, при этом наибольший интерес для покупателей будут представлять российские и китайские марки.

«Их стоимость увеличилась примерно на 15% с начала 2023 года. Автомобили китайских производителей уже составляют более 50% российского рынка, а отечественные бренды строят амбициозные планы по наращиванию производства», - констатировал он.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили о росте продаж новых машин в России за январь-ноябрь 2023. Там отметили, что показатель увеличился на 59% к такому же периоду 2022-го, до 1,17 млн штук.