Эксперт назвал способ повышения проходимости машины зимой
При езде по рыхлому снегу или грунту необходимо стравить давление в шинах. Это позволит добиться повышения проходимости, заявил в беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов.
Он отметил, что в зависимости от накачки колес корректируются качественные характеристики машины. Так, по словам эксперта, чем ниже давление, тем больше площадь, которой колесо опирается на грунт.
«Соответственно, чем ниже у нас давление в каждой точке, тем меньше будет проваливаться колесо. Значит, больше шансов, что оно покатится. Это просто кардинальным образом меняет проходимость машины», — подчеркнул Баканов.
Данный способ подойдет даже тем автолюбителям, которые по какой-либо причине не сменили резину на зимнюю, заявил специалист. Он рекомендовал стравливать давление в первую очередь на ведущих колесах.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы дал советы водителям на зимний период. Так, водителям посоветовали своевременно пополнять запас топлива в авто. Бензобак должен быть всегда наполовину полным — в почти пустых баках образовывается конденсат. Он может замерзнуть, и машина заглохнет. Также ЦОДД рекомендовали заменить стеклоомывающую жидкость на незамерзающую.