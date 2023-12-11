Эксперт назвал способ повышения проходимости машины зимой

При езде по рыхлому снегу или грунту необходимо стравить давление в шинах. Это позволит добиться повышения проходимости, заявил в беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

Он отметил, что в зависимости от накачки колес корректируются качественные характеристики машины. Так, по словам эксперта, чем ниже давление, тем больше площадь, которой колесо опирается на грунт.

«Соответственно, чем ниже у нас давление в каждой точке, тем меньше будет проваливаться колесо. Значит, больше шансов, что оно покатится. Это просто кардинальным образом меняет проходимость машины», — подчеркнул Баканов.

Данный способ подойдет даже тем автолюбителям, которые по какой-либо причине не сменили резину на зимнюю, заявил специалист. Он рекомендовал стравливать давление в первую очередь на ведущих колесах.