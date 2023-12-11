Автоэкспет оценил идею о штрафах за нарушение временных ограничений скорости
Руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы Минтранса начать штрафовать российских водителей за нарушение временных ограничений скорости.
В Минтрансе ранее предложили ввести штрафы за превышение временных ограничений скорости, которые на российских дорогах демонстрируются на информационных табло. Соответствующий проект постановление ведомство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратила внимание газета "Коммерсантъ". Документ вводит "правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД". В нем также появились нормы, в которых описывается ситуация, когда водитель в зоне действия камеры нарушает временные требования к скоростному режиму. Как правило, информация об ограничении скорости на информационных табло появляется на МКАД и крупных магистралях. Такое происходит во время сильных осадков или тумана.
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время ответственность за игнорирование водителями сообщений на информационных табло отсутствует.
Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан выбирать скорость движения, исходя из фактических погодных и дорожных условий. То есть соответствующая обязанность уже существует. И на знаках уже указана максимальная скорость движения. А когда говорится, что какие-то люди будут динамически ограничивать скорость движения на дорогах, то речь идет о том, что в Минтрансе считают, что водители выбирают неадекватную скорость, а они - специалисты - лучше знают, какая скорость является адекватной. Однако в действительности все ровно наоборот: водители выбирают разумную скорость движения. Было зафиксировано крайне мало нарушений, когда водители выбирали несоответствующую погоде скорость движения. При этом информация о динамических ограничениях скорости, которую мы видим сплошь и рядом, зачастую абсолютно неадекватна.Петр ШкуматовКоординатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»
Во многих случаях ограничения скорости на российских трассах не соответствуют качеству дорожного покрытия, добавил специалист.
"Занижение идет колоссальное. Например, на дорогах, которые соответствуют немецким автобанам, где вообще нет ограничений скорости, у нас скорость ограничивают. Там, где можно ехать со скоростью в 130 км/ч, у нас ее ограничивают показателем в 90 км/ч", — отметил эксперт.
Шкуматов добавил, что временные ограничения скорости, которые связаны с проведением на дорогах ремонтных работ, являются объектом критики на протяжении всего времени их существования.
"Абсолютно любой автомобилист назовет с десяток мест, где на дороге не происходит никаких работ, но там стоят знаки ограничения скорости, например, в 40 км/ч. Соответственно, все штрафы, полученные на таких участках, не являются справедливыми и вызывают очень сильное раздражение у людей, которые их получают. И когда людей, получивших такой несправедливый штраф, становится много, то возникает социальная напряженность", — подчеркнул он.
Ранее на идею ввести новый штраф для водителей отреагировали в Госдуме.