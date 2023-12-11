Эксперт объяснил, почему Hyundai и Kia стали самыми угоняемыми марками авто

Большое число случаев угона машин Hyundai и Kia в России связано с тем, что они пользуются высоким спросом на вторичном рынке. Об этом рассказал эксперт по защите автомобилей от угона Андрей Кондрашов.

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По его словам, чаще всего практикуется схема угона под тотальные автомобили — когда машина полностью сгорела или разбилась в аварии.

— Существует рынок выкупа документов таких авто вместе с остатками кузова. На угнанную машину перебиваются номера той, которая пришла в негодность, и она таким образом легализуется. Это называется отбеливание автомобиля, — заявил Кондрашев.

Кроме того, если автомобили этих двух марок оснащены только штатной сигнализацией, то их угон займет около минуты, настолько слаба их защита, передает слова эксперта kp.ru.

Машины, которые наиболее часто привлекают внимание сотрудников ГИБДД, обладают рядом характерных особенностей. Об этом рассказали руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков, технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов и адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий.