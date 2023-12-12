В России назвали процент авто со скрученным пробегом

Порядка 7 процентов легковых автомобилей в России имеют расхождения в пробеге. Исследователи «Авто.ру» выяснили, что у частных продавцов скрученных пробег встречается почти на каждой десятой машине. Значительно лучше ситуация у диллеров: там всего 2 процента таких авто.

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«В России разрабатывают законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за скручивание пробега на продаваемых автомобилях. Возможное наказание за скручивание пробега — от 100 до 300 тысяч рублей, — напомнили исследователи. — По данным отчетов "Авто.ру", около 7 процентов всех легковых автомобилей в России имеют расхождения в пробеге».

Исследователи рассказали, что среди среди частных продавцов 9 процентов транспортных средств имеют скрученный пробег. При покупке авто у дилеров вероятность приобрести автомобиль со скрученным пробегом уменьшается до 2 процентов.