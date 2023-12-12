Силовой агрегат Lada 1.8 Evo: все изменения 122-сильного мотора
Двигатель объёмом 1.8 литра является флагманским в линейке выпускаемых АвтоВАЗом моторов. Он стартовал в производстве в 2016 году, спустя пять лет появилась его обновлённая версия, на которой был заметно снижен повышенный угар масла. Теперь АвтоВАЗ представил 1.8 Evo, который является глубокомодернизированным продуктом. Рассказываем, что изменилось.
Одно из масштабных изменений - установка "безвтыковой" шатунно-поршневой группы, благодаря чему исключён контакт при аварийном обрыве ремня ГРМ. Таким образом, потребитель значительно экономит на ремонте. Для сравнения: стоимость "сервиса" со старой ШПГ стоила бы примерно в 150 тысяч рублей, с новой ШПГ ремонт обойдётся в пять раз дешевле (в сумму включены в том числе расходы на вызов эвакуатора, стоимость запчастей и работ). Ко всему прочему оптимизационное мероприятие позволило улучшить показатели по качеству топливо-воздушной смеси, отводу тепла от поршня, снизить расход масла и механические потери.
Также 1.8 Evo отличается от прошлой итерации двигателя ВАЗ-21179 крышкой ГБЦ, у которой теперь повышена герметичность сопряжения со штуцером системы вентиляции, а значит, и эффективность системы и решён вопрос с запотеванием.
Масляный картер двигателя также подвергся изменениям: введены направляющие рёбра, оптимизирована зона забора масла, чтобы исключить недостаточное поступление при экстремальных нагрузках, появились точки крепления для адаптации применения автоматической трансмиссии.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Новая топливная рампа с повышенной на 30% производительностью обеспечивает стабильную подачу топлива, повышая ездовой комфорт (отсутствие тычков и рывком при некоторых режимах езды и в зависимости от температуры двигателя). На АвтоВАЗе подчеркнули тот момент, что повышение производительности рампы минимально отразилось на количестве потребляемого топлива (АИ-95, допускается использование АИ-92).
Также на повышение ездового комфорта влияет полиамидная трубка увеличенного диаметра и длины с запатентованным профилем переходного сечения. Благодаря новой трубке снижена пульсация давления топлива и улучшена его подача. Из полиамида изготовлен приёмник масляного насоса (ранее использовался сварной металлический), который также сказался на стабильности поступления масла при экстремальном вождении.
В связи с использованием новой автоматической трансмиссии бесступенчатого типа (CVT, вариатор) была разработана и введена новая система крепления кронштейна правой опоры, что повысило надёжность фиксации силового агрегата.
Для применения автоматической трансмиссии был разработан оригинальный приводной диск и внедрён новый контроллер двигателя (КСУД). КСУД, разработанный совместно с НПП "Итэлма", - один из тех элементов, которым на АвтоВАЗе очень гордятся, так как впервые в истории компании проведён полный цикл калибровки настроек двигателя.
Производство модернизированного 1.8 Evo уже стартовало, в декабре-начале года будут выпускаться опытные партии Lada Vesta с новым силовым агрегатом, после чего будет запущено серийное производство. Продажи машин начнут ориентировочно в марте.
В дальнейших планах - "подружить" 1.8 Evo и 6-ступенчатую МКПП.