Силовой агрегат Lada 1.8 Evo: все изменения 122-сильного мотора

Двигатель объёмом 1.8 литра является флагманским в линейке выпускаемых АвтоВАЗом моторов. Он стартовал в производстве в 2016 году, спустя пять лет появилась его обновлённая версия, на которой был заметно снижен повышенный угар масла. Теперь АвтоВАЗ представил 1.8 Evo, который является глубокомодернизированным продуктом. Рассказываем, что изменилось.

© Российская газета

Одно из масштабных изменений - установка "безвтыковой" шатунно-поршневой группы, благодаря чему исключён контакт при аварийном обрыве ремня ГРМ. Таким образом, потребитель значительно экономит на ремонте. Для сравнения: стоимость "сервиса" со старой ШПГ стоила бы примерно в 150 тысяч рублей, с новой ШПГ ремонт обойдётся в пять раз дешевле (в сумму включены в том числе расходы на вызов эвакуатора, стоимость запчастей и работ). Ко всему прочему оптимизационное мероприятие позволило улучшить показатели по качеству топливо-воздушной смеси, отводу тепла от поршня, снизить расход масла и механические потери.

Видео дня

Также 1.8 Evo отличается от прошлой итерации двигателя ВАЗ-21179 крышкой ГБЦ, у которой теперь повышена герметичность сопряжения со штуцером системы вентиляции, а значит, и эффективность системы и решён вопрос с запотеванием.

Масляный картер двигателя также подвергся изменениям: введены направляющие рёбра, оптимизирована зона забора масла, чтобы исключить недостаточное поступление при экстремальных нагрузках, появились точки крепления для адаптации применения автоматической трансмиссии.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Новая топливная рампа с повышенной на 30% производительностью обеспечивает стабильную подачу топлива, повышая ездовой комфорт (отсутствие тычков и рывком при некоторых режимах езды и в зависимости от температуры двигателя). На АвтоВАЗе подчеркнули тот момент, что повышение производительности рампы минимально отразилось на количестве потребляемого топлива (АИ-95, допускается использование АИ-92).

Также на повышение ездового комфорта влияет полиамидная трубка увеличенного диаметра и длины с запатентованным профилем переходного сечения. Благодаря новой трубке снижена пульсация давления топлива и улучшена его подача. Из полиамида изготовлен приёмник масляного насоса (ранее использовался сварной металлический), который также сказался на стабильности поступления масла при экстремальном вождении.

В связи с использованием новой автоматической трансмиссии бесступенчатого типа (CVT, вариатор) была разработана и введена новая система крепления кронштейна правой опоры, что повысило надёжность фиксации силового агрегата.

Для применения автоматической трансмиссии был разработан оригинальный приводной диск и внедрён новый контроллер двигателя (КСУД). КСУД, разработанный совместно с НПП "Итэлма", - один из тех элементов, которым на АвтоВАЗе очень гордятся, так как впервые в истории компании проведён полный цикл калибровки настроек двигателя.

Производство модернизированного 1.8 Evo уже стартовало, в декабре-начале года будут выпускаться опытные партии Lada Vesta с новым силовым агрегатом, после чего будет запущено серийное производство. Продажи машин начнут ориентировочно в марте.